Финальные испытания российской вакцины "Спутник Лайт"

В четверг начались междунродные клинические исследования новой российской вакцины "Спутник Лайт", уже прошедшей первые фазы испытаний. Разработанный в Институте им. Гамалеи препарат, в отличие от "Спутника V", предполагает единственную инъекцию, иммунитет начинает формироваться через неделю и достигает максимума месяц спустя. Антитела остаются активными в течение 4-5 месяцев. Предполагаемая эффективность новой вакцины - до 85 процентов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, российская часть исследований пройдет в столице на базе десяти городских поликлиник. "Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию "Спутником V" и не имеет других противопоказаний", - пишет в своем блоге градоначальник.

Вакцина разрабатывается на экспорт как временное решение для стран, переживающих пик коронавируса. Россия же продолжит использование "Спутника V" в качестве основного препарата.