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Сербия

Сербия намерена производить "Спутник-V"

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 Лев Удольский
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Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото   -   Авторское право  Pavel Golovkin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В Сербии до конца года может быть развёрнуто полноценное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для обсуждения такой перспективы и оценки технических возможностей в четверг в Белград прибыла делегация российских экспертов.

Сербские власти заявляют о готовности инвестировать необходимые средства для строительства новых предприятий и закупки оборудования. Ожидается, уже через два-три месяца в стране начнётся расфасовка препарата, а позднее будет запущен полный производственный цикл. В дальнейшем здесь намерены обеспечить вакциной не только собственное население, но и соседние страны.

Разрешение на применение в Сербии «Спутника-V» было выдано ещё в конце декабря, а с 6 января проводится вакцинация российским препаратом. В настоящее время Сербия лидирует среди стран континентальной Европы по уровню вакцинации на душу населения.