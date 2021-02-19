Когда в реках плавают холодильники: как Балканы справляются с мусором?

В сезон дождей мусор смывается с незаконных свалок вдоль реки Дрина здесь, в Боснии и Герцеговине, и на ее верховьях в Сербии и Черногории. Преграждает путь дрейфующим отходам хрупкий плавающий барьер недалеко от города Вишеград.

Боснийский активист Деян Фуртула уже более десяти лет изучает эту экологическую катастрофу.

Эта ситуация оказывает огромное влияние на местное биоразнообразие. Микропластик поглощается рыбой, которую мы едим. Так как здесь у нас нет действующей инфраструктуры по переработке отходов, то собранный мусор просто сжигается на муниципальной свалке. Жители вынуждены дышать продуктами горения Деян Фуртула экоактивист

Ночью здесь прошел ливень, и мы возвращаемся на то же место. Ненадежные плавучие барьеры снова прорвались - во второй раз с января. И мусор продолжил свой путь вниз по течению.

Вчера здесь плавало шесть или семь холодильников. Так как барьерный канат прорвался, здесь остался только один холодильник. Остальные, наверное, ушли вниз по течению, к гидроэлектростанции. Каждый год ситуация с плавучим мусором здесь повторяется Деян Фуртула экоактивист

Второй барьер был установлен в двух километрах вниз по течению во избежание замедления работ из-за мусора на местной гидроэлектростанции. Ежегодно здесь скапливается от 6000 до 8000 кубометров плавучих отходов.

Объем настолько велик, что нам даже пришлось открыть новую службу по очистке, которая работает параллельно с нашим отделом охраны окружающей среды. Эти работы обходятся нам, в зависимости от масштаба, от 25 000 до 100 000 евро в год Дарко Фрганья глава отдела охраны окружающей среды на ГЭС на Дрине

Экологи говорят, что наблюдают за этой ситуацией уже 25 лет, в то время как три вовлеченные страны только и делают, что обвиняют друг друга.

Я ожидаю от политиков большего. В прошлом году здесь, в Вишеграде, состоялась встреча с министрами экологии Черногории, Сербии и Боснии и Герцеговины. Но безрезультатно. Прошло почти 2 года, а проблема никуда не ушла. Я думаю, что они должны больше заботиться о нашем здоровье и людях, которые здесь живут Деян Фуртула экоактивист

Мы передаем это послание правительству Республики Сербской, одного из двух политических образований Боснии и Герцеговины.

Poštovani građani, povodom teške ekološke situacije, a koja se tiče otpada koji svakodnevno dolazi rijekom Drinom i... Posted by Udruženje građana Eko Centar on Sunday, January 3, 2021

Просматривая кадры наших съемок, помощник министра экологии винит во всем зашедшее в тупик региональное сотрудничество. Отвечая на вопрос о том, почему сама страна все еще не применяет принятое европейское экологическое законодательство, она сетует на нехватку ресурсов.

Вы должны дать людям возможность надлежащим образом обрабатывать отходы. По некоторым оценкам, только 60-70% нашей территории должным образом оборудовано инфраструктурой для обработки этого пластикового мусора. Нам действительно необходимо расширить охват организованного сбора мусора в Боснии и Герцеговине Светлана Радусин помощник министра экологии Республики Сербской (БиГ)

Не менее угрожающая ситуация складывается и на границе Сербии. На реке Лим, одном из главных притоков Дрины выше по течению, мы встречаемся с активистом экодвижения Синишей Лаковичем. Он организует сплав по рекам на этих водах, но в последнее время занят их очисткой.

Это действительно региональная проблема. Доказательство этому - примерно 12 000 кубических метров плавающего мусора, который мы недавно собрали здесь. Мы нашли этот мяч. На нем логотип Федерации футбола Черногории и подписи игроков их национальной сборной. Если бы не мы, то этот мяч продолжил бы свой путь из Черногории по реке Лим в Сербии в Дрину в Боснии, затем в Севу, и мог бы даже оказаться в Дунае и приплыть в Белград Синиша Лакович экоактивист

В 15 километрах вверх по течению Синиша приводит нас к источнику этого экологического кошмара. Это самая большая незаконная свалка в округе. Но не единственная.

По оценкам местных НПО, незаконные свалки вдоль реки Лим имеют 5 муниципалитетов в Черногории, 2 — в Сербии и 1 — в Боснии и Герцеговине.

Я думаю, штрафы дадут результат. Если бы все, кто выбрасывает мусор, были наказаны и оштрафованы, это помогло бы повысить осведомленность и просвещение в этом вопросе. Люди бы поняли, что мы делаем это не только для себя, но и для будущего наших детей и внуков Синиша Лакович экоактивист

В Белграде мы встречаемся с министром охраны окружающей среды Сербии. Она признает, что необходимо срочно установить контроль над незаконными свалками и обещает ускорить работы по очистке... и просит больше времени для поиска долгосрочных решений.

Для Сербии важно то, что в этом году мы начнем планирование центров по переработке мусора в восьми регионах страны. Финансирование из заемных средств уже предоставлено, и документация интенсивно готовится Ирена Вуйович министр охраны окружающей среды Сербии

В детстве Эдита часто приезжала на выходные на реку Лим вместе с родителями. Теперь 28-летний финансовый консультант говорит, что ей грустно приводить сюда сына.

Я бы хотела, чтобы это место запомнилось и моему сыну. Я бы хотела, чтобы он мог приезжать сюда на выходные. Плавать, ловить рыбу с дедушкой. Мы должны это сделать. Нам нужно найти решение как можно скорее Эдита Слатина местная жительница

В ожидании принятия эффективных решений, местные жители чувствуют себя загнанными в тупик.