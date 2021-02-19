Когда в реках плавают холодильники: как Балканы справляются с мусором?Комментарии
В сезон дождей мусор смывается с незаконных свалок вдоль реки Дрина здесь, в Боснии и Герцеговине, и на ее верховьях в Сербии и Черногории. Преграждает путь дрейфующим отходам хрупкий плавающий барьер недалеко от города Вишеград.
Боснийский активист Деян Фуртула уже более десяти лет изучает эту экологическую катастрофу.
Ночью здесь прошел ливень, и мы возвращаемся на то же место. Ненадежные плавучие барьеры снова прорвались - во второй раз с января. И мусор продолжил свой путь вниз по течению.
Второй барьер был установлен в двух километрах вниз по течению во избежание замедления работ из-за мусора на местной гидроэлектростанции. Ежегодно здесь скапливается от 6000 до 8000 кубометров плавучих отходов.
Экологи говорят, что наблюдают за этой ситуацией уже 25 лет, в то время как три вовлеченные страны только и делают, что обвиняют друг друга.
Мы передаем это послание правительству Республики Сербской, одного из двух политических образований Боснии и Герцеговины.
Просматривая кадры наших съемок, помощник министра экологии винит во всем зашедшее в тупик региональное сотрудничество. Отвечая на вопрос о том, почему сама страна все еще не применяет принятое европейское экологическое законодательство, она сетует на нехватку ресурсов.
Не менее угрожающая ситуация складывается и на границе Сербии. На реке Лим, одном из главных притоков Дрины выше по течению, мы встречаемся с активистом экодвижения Синишей Лаковичем. Он организует сплав по рекам на этих водах, но в последнее время занят их очисткой.
В 15 километрах вверх по течению Синиша приводит нас к источнику этого экологического кошмара. Это самая большая незаконная свалка в округе. Но не единственная.
По оценкам местных НПО, незаконные свалки вдоль реки Лим имеют 5 муниципалитетов в Черногории, 2 — в Сербии и 1 — в Боснии и Герцеговине.
В Белграде мы встречаемся с министром охраны окружающей среды Сербии. Она признает, что необходимо срочно установить контроль над незаконными свалками и обещает ускорить работы по очистке... и просит больше времени для поиска долгосрочных решений.
В детстве Эдита часто приезжала на выходные на реку Лим вместе с родителями. Теперь 28-летний финансовый консультант говорит, что ей грустно приводить сюда сына.
В ожидании принятия эффективных решений, местные жители чувствуют себя загнанными в тупик.