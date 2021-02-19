Датский кофе поставил на "зеленое"

Если пандемия чему-то и научила бизнес, так это тому, что под давлением он может действовать активнее... особенно когда речь идет о внедрении новых технологий.

На этой неделе в "Планете бизнеса" мы изучим, почему экологическая и цифровая трансформация стала приоритетным направлением для столь многих компаний. Через мгновение мы узнаем у Европейской комиссии о ее планах помочь бизнесу в этом дивном новом мире, но сначала мы познакомимся с одной компанией в Дании, поддержавшей изменения ради будущего успеха.

Кофе Датского королевства

Компания BKI (Brasil Kaffe Import) – крупнейший производитель кофе в Дании. На ее заводе недалеко от города Орхус обжаривают и упаковывают кофе со всего мира.

Семья, основавшая компанию в 1960 году, знает, что инновации - это залог выживания бизнеса. Именно поэтому она решила создать, по ее словам, самую экологически чистую упаковку для кофе на сегодняшнем рынке.

Пол Хакетт, Euronews:

Иб, что такого революционного в этой упаковке?

Иб Хауберг, управляющий заводом BKI:

— Мы – первая кофейная компания, которая производит полностью перерабатываемую фольгу без содержания металла. Мы сократили выбросы углекислого газа на 25% и пластика – на 15%. Это влияет как на экологию, так и на бизнес.

В дополнение к внедрению "зеленых" технологий, BKI также перешла на цифровые технологии, изменив системное обеспечение своего завода.

Пол Хакетт, Euronews:

Как вы использовали цифровые технологии для повышения производительности и почему вы сделали их приоритетным направлением?

Иб Хауберг, управляющий заводом BKI:

— Мы оцифровали и автоматизировали все процессы на фабрике, особенно в зоне обжарки. Это действительно улучшило производительность завода. Если бы этого не произошло, мы бы больше не занимались бизнесом.

Предприятия будущего

Для улучшения бизнеса BKI обратилась к Европейскому центру поддержки передового производства. Его задача - помочь малому и среднему бизнесу стать предприятиями будущего.

Этот проект ЕС - это лишь один из элементов более широкой промышленной стратегии Европы, направленной на развитие "зеленых" и цифровых технологий.

Чтобы узнать больше, мы обратились в Европейскую комиссию.

Пол Хакетт, Euronews:

Эта технологическая революция создает как возможности, так и проблемы для бизнеса. Что вы делаете для того, чтобы компании могли стать частью этой трансформации, особенно на пути выхода из COVID-кризиса?

Керстин Йорна, глава министерства Еврокомиссии по Внутреннему рынку, промышленности и бизнесу:

— Комиссия должна понять, какая бизнес-модель подходит для вас, какая - для перехода на "зеленую" технологию, какая бизнес-модель подойдет для цифровой трансформации. Многие компании сегодня выбрали как раз последнюю бизнес-модель, и мы помогаем им инвестициями, стратегиями, адаптируя регулирование для того, чтобы у них все получилось.

Пол Хакетт, Euronews:

Прямо сейчас бизнес, в особенности малый и средний, пытается выжить. Что бы вы им сказали?

Керстин Йорна, глава министерства Еврокомиссии по Внутреннему рынку, промышленности и бизнесу:

— Мы понимаем, в какой сложной ситуации вы находитесь, и мы попытаемся помочь вам пройти через это, но мы должны вместе смотреть в будущее, придумывать проекты, на которые мы сможем помочь вам получить инвестиции, сделать их более экологичными, более цифровыми, более доступными для потребителей. Мы рассчитываем на вас!

Пол Хакетт, Euronews:

_Дни промышленности Евросоюза – флагманское отраслевое событие в Европе. Зачем компаниям участвовать в нем?_

Керстин Йорна, глава министерства Еврокомиссии по Внутреннему рынку, промышленности и бизнесу:

— Это не одно событие, это более 100 мероприятий, и вы должны принять в них участие, потому что именно здесь вы можете прислушаться к опыту других. Вы сможете лучше понять возможности, но, в особенности, это даст вам представление о том, куда мы все идем, и это стоит того, чтобы поучаствовать. Достаточно всего одного щелчка мышью.

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