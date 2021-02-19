Успешная посадка и первые фото с Марса

Напряженное молчание на Земле: ученым остается только наблюдать за мониторами в ожидании новостей с Красной планеты. И, наконец, всеобщее ликование – американский марсоход Perseverance – в переводе на русский "Настойчивый" - оправдал свое название, совершив успешную посадку в районе кратера Езеро.

Эти две фотографии - первые среди множества снимков, которые аппарат, оснащенный 25 камерами и двумя микрофонами, отправит NASA. Цель экспедиции - обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на этой планете.

Место посадки было выбрано не случайно: три миллиарда лет назад кратер Езеро был озером - идеальным местом для зарождения жизни. Эта марсианская миссия займет годы.

Брать образцы будет непросто: на Марсе сложно бурить. Мы хотели бы взять 40 проб, чего тяжело достичь. Кроме того, нужно взять правильные образцы, ведь у нас их только 40, не хотелось бы совершить ошибку. Потому нам придется быть очень внимательными к сбору проб, чтобы взять именно те, которые наилучшим образом смогут помочь нам в поисках жизни на Марсе. Тьери Фуше профессор парижского Университета Пьера и Марии Кюри

Проект NASA был разработан в том числе благодаря европейским технологиям. В оснащении Perseverance необходимыми инструментами участвовали в основном Франция и Испания.

Приземления марсохода с нетерпением ожидали и в отдаленной боснийской деревне. Кратер, в районе которого совершил посадку Perseverance, был назван именно в честь деревни Езеро, построенной на месте бывшего озера.

Местные жители говорят, что были взволнованы не только из-за названия кратера, но и из-за простого и вечного человеческого любопытства и надежды на то, что ученые наконец найдут доказательства существования жизни за пределами нашей планеты.