Очередь на Марс: ОАЭ, Китай и США

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" успешно достиг орбиты Марса. В течение нескольких месяцев зонд будет проверят работу систем и выбирать точное место для посадки марсохода.

"Тяньвэнь" означает "Вопросы к небу" — это классическое произведение китайской поэзии III века д н.э. Вопросы, ответы на которые будет искать марсоход — есть ли жизнь на Марсе и можно ли колонизировать Красную планету.

Китай стал шестой страной, чей космический аппарат вышел на орбиту. Всего на сутки он уступил Объединённым арабским эмиратам: зонд "Аль-Амаль" — "Надежда" — достиг Марса во вторник. В отличие от китайского аппарата, у "Надежды" нет посадочного модуля. Но программа не менее амбициозная: составить наиболее детальную картину марсианской атмосферы и климата. Первые научные данные "Аль-Амаль" должен отправить на Землю в сентябре.

А через неделю к Марсу прибудет ещё один аппарат — самый сложный из всех. Это американская миссия "Марс-2020". Она состоит из марсохода "Настойчивость" и мини-вертолёта "Смелость". Если всё пройдёт успешно, он станет первым в истории аппаратом, летающим в атмосфере другой планеты.