Жан-Марк Олланье: "Одной ногой в сегодняшнем дне, другой — в завтрашнем"

Прошедший год был настолько неспокойным и тревожным. Для многих, в том числе и для меня самой, иногда трудно даже с каплей оптимизма смотреть в будущее. Видение Жан-Марка Олланье было своевременным бальзамом для моих напряженных нервов. Олланье – глава европейского отделения консалтинговой компании Accenture. Принцип его работы: "стоять одной ногой в сегодняшнем дне, а другой – в завтрашнем". Хоть он и признает, что сегодня нога "побаливает", завтра — несет надежду и возможности. Более того, для Олланье с точки зрения геополитики и бизнеса "звезды почти сошлись", чтобы все исправить.

Жан-Марк Олланье Euronews

Мы все знаем старую поговорку "все хорошее когда-нибудь заканчивается". В своей работе Олланье придерживается того же принципа, когда речь идет о пандемии, но в данном случае наоборот, - все плохое когда-нибудь заканчивается. "Этот кризис когда-нибудь закончится, как и любой другой кризис. Мы должны представлять, что будет дальше, то, как будет выглядеть новая норма", - говорит он.

Как и для многих инноваторов, с которыми я общалась, для Олланье пандемия стала ускорителем изменений во времена неотложных проблем для планеты. В общей сложности, его путь вперед заключается в следующем: "Нам действительно необходимо перестроить методы ведения бизнеса, чтобы сделать его более цифровым, но в то же время и более устойчивым, чтобы справиться с одной из самых больших проблем, с которой сталкивается планета, а именно - изменением климата".

Жан-Марк Олланье Jean-Marc Ollagnier, Europe CEO Accenture with Isabelle Kumar

Accenture определила, что она называет двойным преобразованием. Составляющие успеха в отрасли — это сочетание революций в цифровых технологиях и в области устойчивого развития. "Компании, которые будут осваивать цифровые технологии, и компании, которые будут ставить устойчивость в центр этой стратегии, вероятно, выйдут победителями в этом будущем мире. Поэтому полное понимание этих двух тенденций, этих двух технологий будет иметь решающее значение", - говорит Олланье.

У этого бизнес-лидера подходящая работа. Задача, стоящая перед ним, как и перед "многими лидерами, заключается в том, чтобы понимать эти новые рынки, эти новые возможности, формулировать их и готовиться к ним, и объяснить своей команде". Кризис COVID-19 показал ему, в каком направлении нужно двигаться: "когда ты имеешь дело с чем-то, чего не знаешь, лучшее, что ты можешь, это признать, что ты не знаешь. Я всегда думал, что лучше смириться – и сейчас это как раз тот самый случай. И это то, с чем многие лидеры борются".

Жан-Марк Олланье Euronews

Я попросила Олланье поделиться со мной его видением будущего и рассказать, куда придет мир, если следовать предложенным им курсом. При всем должном смирении, он дает довольно большой шанс миру. Фактически, по шкале от 1 до 10 - он твердо верит, что мир добьется довольно успешного результата (от 8 и выше). Возможно, это всего лишь проблеск, но столь необходимый проблеск надежды на горизонте.