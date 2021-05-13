"H&M стремится к лидерству в "зеленой сфере"

У руководителя отдела устойчивого развития H&M, транснационального гиганта розничной торговли одеждой, известного своей быстрой модой, Паскаля Бруна много работы.

Он намерен достичь амбициозной цели компании в области устойчивого развития - стать климатически позитивной к 2040 году - и говорит, что H&M стремится не только исправить свои подходы к работе, но и привести индустрию моды в целом к новой, более устойчивой экосистеме.

"С нашими масштабами приходит ответственность, - сказал он в интервью Euronews. - То, как мода потребляется и производится сегодня, не является устойчивым. Мы должны преобразовать индустрию, в которой мы работаем. Наша цель - перейти от линейной модели к круговой".

Для этого, по словам руководителя отдела устойчивого развития, H&M стремится к тому, чтобы ресурсы использовались как можно дольше, а затем перерабатывались в новые продукты и материалы.

"Вы можете сделать модную вещь без ущерба для циркулярности, - говорит Брун, приводя в пример куртку. - Все в ней сделано так, чтобы быть более долговечной, циркулярной, то есть, по сути, ее можно легко разобрать на части и переработать".

Но H&M еще к этому не пришла, поскольку кампании необходимо найти решение ряда важных проблем.

Сегодня предложение переработанных материалов не соответствует растущему спросу. Брун надеется, что на помощь придут инновации, финансируемые "потоком" заказов, при которых "бизнес создает возможности".

"Нам нужно привлечь этих инноваторов и начать создавать общее партнерство прогресса", - сказал он.

Разработка более экологичных материалов - еще один способ, с помощью которого инновации могут сделать одежду более экологичной.

Pascal Brun euronews

Тонны микропластика попадают в океаны, высвобождаясь каждый раз, когда стирается наша одежда. Одно из решений - просвещение потребителей, чтобы они стирали одежду с использованием мешков для сбора микропластика, другое - поиск новых способов создания пряжи, чтобы они больше не выделялись.

Среди рассматривающихся сейчас решений - пластик, поглощающий углерод, и хлопок, выращенный в лабораториях. Брун гооворит, что H&M поддерживает исследования целого ряда материалов, включая кожу, выращенную из клеток, чтобы она больше не была "от коровы или овцы".

От инноваций до партнерских отношений и расширения возможностей клиентов в области устойчивого развития - Брун соединяет множество нитей, чтобы сшить экосистему устойчивого развития во всей бизнес-цепочке H&M.

У него есть несколько советов для компаний, стремящихся стать более устойчивыми: "Я думаю, что речь идет о смелости, смелости брать на себя обязательства, смелости быть прозрачными. Речь идет о том, как мы поощряем людей и вдохновляем их на такие действия. Только так мы сможем добиться изменений в нашей отрасли".