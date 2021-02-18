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Объединенные Арабские Эмираты

ООН направит запрос ОАЭ о судьбе Латифы

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 Лев Удольский
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ООН направит запрос ОАЭ о судьбе Латифы
Авторское право  AP/AP
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Организация Объединённых Наций намерена направить запрос Объединённым Арабским Эмиратам по поводу принцессы Латифы, дочери эмира Дубая. Она пыталась бежать из страны три года назад, но вскоре её задержали и вернули обратно. Позднее была опубликована видеозапись, где Латифа рассказывает об условиях, в которых содержится.

– Я нахожусь на вилле в заложниках, из этой виллы сделали тюрьму. Все окна зарешёчены, ни одно окно не открывается. На улице дежурят пять полицейских, две женщины-полицейские находятся внутри. Мне нельзя даже выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Комментирует правозащитник Дэвид Хэй:

– Мы хотим, чтобы политики, бывшие политики, мировые лидеры, знаменитости и так называемые влиятельные лица – все, кто ездит в Дубай, оказывая содействие этой стране, проснулись и осознали реальность. Люди отдыхают на пляжах Дубая, а в нескольких сотнях метрах от них Латифа остаётся, по сути, в одиночном заключении, в заложниках.

Королевский двор Дубая уверяет, что Латифа находится в безопасности, и о ней заботится семья. Её отец Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, один из богатейших глав государств в мире, поддерживает тесные отношения с рядом западных стран, включая Великобританию.

– Мы всегда поднимаем вопросы прав человека со всеми нашими партнёрами, включая Эмираты, – говорит Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании. – Этот случай не лежит в центре нашего внимания, но он нас беспокоит.

Ранее отец Латифы утверждал, что всегда действует в интересах дочери. Два года назад одна из шести его жён сбежала за границу вместе с двумя детьми.