Лига Чемпионов: хет-трик Мбапе "топит" Барсу"

Парижане долго запрягали, но зато потом быстро поехали. В матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" и ПСЖ ушли на перерыв с вялыми 1-1 на табло, голами обменялись Месси и Мбапе.

Комментаторы уже начали было поговаривать, что, мол, подопечным Маурисио Почеттино не хватает травмированного Неймара - но еще два результативных удара Мбаппе, а также вклад Мойзе Кена положили этим разговорам конец. Пустые трибуны Камп Ноу "блау-гране" явно не помогли.

С куда меньшей драмой поединок прошел на стадионе Ференца Пушкаша в Будапеште, там - оба на выезде из-за пандемии - сошлись "Лейпциг" и "Ливерпуль".

Чемпионы Премьер-лиги и бронзовые медалисты Бундеслиги ушли на перерыв при двух нулях, но затем Мохаммед Салах и Садио Мане довели матч до логичного завершения.