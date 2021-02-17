Ангола: как удалось поднять ферму с нуля в пандемию?Комментарии
Глобальная пандемия перевернула многие экономики вверх дном, но сельскохозяйственный сектор в Анголе процветает.
Как одной компании удалось добиться таких поразительных результатов? Основать ферму с международными амбициями всего за несколько месяцев и несмотря на кризис здравоохранения.
Мы в Порту-Амбвин и направляемся на ферму Коундо, состоящую из более 500 гектаров земли, 400 из которых дают высокий урожай. Своего рода подвиг, если учесть, что всего год назад эта обширная территория в провинции Кванза Сул, к югу от Луанды, была никому не нужна.
Ангольская сельскохозяйственная фирма Novagrolider оценила потенциал этого участка площадью 10 тыс. гектаров. Привлекательный микроклимат и богатые, плодородные почвы – кто перед таким устоит?
Novagrolider удалось построить ферму, готовую к сбору урожая, всего за 6 месяцев. И все это во время пандемии.
Коммерческое сельское хозяйство - растущий сектор в рамках диверсификации экономики Анголы. Пандемия способствует росту национального производства, а также смягчает последствия потрясений в нефтяной отрасли. Местные жители с нетерпением ждали появления этой новой фермы.
Этим бизнесменом оказался Жоао, глава Novagrolider. Именно он проложил новую 25-километровую дорогу, благодаря частным инвестициям его компании.
По словам Зефы, "молодежь нашла работу. У нас есть засушливые территории, а эта компания сделала многое, чтобы провести людям воду".
На ферме Коундо уже работает около 400 человек, а сегодняшний засев в будущем создаст еще 1000 рабочих мест.
По словам менеджера по производству, работающего в крупнейшем в Бразилии регионе по экспорту овощей и фруктов, здесь есть огромный потенциал.
И эта ферма прилагает немало усилий , чтобы мир, наконец, попробовал их урожай. Они уже поставляют свою продукцию в Португалию и Испанию, а также приглядываются к таким рынкам, как Намибия, Италия и Польша, с целью расширения экспорта.