Ангола: как удалось поднять ферму с нуля в пандемию?

Глобальная пандемия перевернула многие экономики вверх дном, но сельскохозяйственный сектор в Анголе процветает.

Как одной компании удалось добиться таких поразительных результатов? Основать ферму с международными амбициями всего за несколько месяцев и несмотря на кризис здравоохранения.

Мы в Порту-Амбвин и направляемся на ферму Коундо, состоящую из более 500 гектаров земли, 400 из которых дают высокий урожай. Своего рода подвиг, если учесть, что всего год назад эта обширная территория в провинции Кванза Сул, к югу от Луанды, была никому не нужна.

Ангольская сельскохозяйственная фирма Novagrolider оценила потенциал этого участка площадью 10 тыс. гектаров. Привлекательный микроклимат и богатые, плодородные почвы – кто перед таким устоит?

Эта земля – лучшее, что я когда-либо видел. После проведения анализа, я понял, что лучше в Анголе не найти Жоао Маседу гендиректор Novagrolider

Novagrolider удалось построить ферму, готовую к сбору урожая, всего за 6 месяцев. И все это во время пандемии.

COVID-19 влияет на что-то, но не настолько, чтобы помешать нам осуществить желаемое. Мы уже собрали дыни, арбузы, тыквы, помидоры и так далее. Скоро созреют манго и виноград. Дальше - больше! Жоао Маседу гендиректор Novagrolider

Коммерческое сельское хозяйство - растущий сектор в рамках диверсификации экономики Анголы. Пандемия способствует росту национального производства, а также смягчает последствия потрясений в нефтяной отрасли. Местные жители с нетерпением ждали появления этой новой фермы.

К нам приезжали и уезжали больше дюжины предпринимателей. Проблема была в доступе к ферме. Они видели нашу дорогу и сдавались. Пока однажды с неба не упал один бизнесмен. Он сказал: "Я сделаю дорогу." Зефа Маримби жительница Порту-Амбвин

Этим бизнесменом оказался Жоао, глава Novagrolider. Именно он проложил новую 25-километровую дорогу, благодаря частным инвестициям его компании.

По словам Зефы, "молодежь нашла работу. У нас есть засушливые территории, а эта компания сделала многое, чтобы провести людям воду".

На ферме Коундо уже работает около 400 человек, а сегодняшний засев в будущем создаст еще 1000 рабочих мест.

По словам менеджера по производству, работающего в крупнейшем в Бразилии регионе по экспорту овощей и фруктов, здесь есть огромный потенциал.

Сегодня ангольская продукция пока неизвестна миру. Но в ближайшем будущем Ангола заявит о себе. Потому что здешний урожай хорош и соответствует международным стандартам. Чего Анголе не хватает, так это опыта, трудового стажа, тех, кто знает ангольскую продукцию Альденисиу Лину директор производства на ферме Коундо

И эта ферма прилагает немало усилий , чтобы мир, наконец, попробовал их урожай. Они уже поставляют свою продукцию в Португалию и Испанию, а также приглядываются к таким рынкам, как Намибия, Италия и Польша, с целью расширения экспорта.