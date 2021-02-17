Митинги в поддержку рэпера Пабло Хаселя

В Испании Акции протеста против задержания рэпера Пабло Хаселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, вновь переросли в беспорядки. Митинги были организованы в Мадриде, Барселоне, Жироне и других населенных пунктах.

В испанской столице агрессивно настроенные участники акции начали бросать в стражей порядка различные предметы. Полицейские задействовали силу, несколько человек пострадали.

В Каталонии манифестанты сооружали баррикады и поджигали мусорные контейнеры. Стражи порядка применили против протестующих пули из пенопласта.

Хасель был приговорён к девяти месяцам тюрьмы за твиты и песню, размещенную на платформе YouTube, в которых называл представителей королевского дома Испании паразитами и преступной бандой, а также обвинял полицию в убийствах мигрантов.

Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник он был задержан и помещен в тюрьму.