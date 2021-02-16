В Эрбиле обстреляли аэропорт, власти начали расследование

Власти Иракского Курдистана начали расследование обстоятельств ракетной атаки в районе аэропорта Эрбиля, рядом с которым находится военная база США. В результате обстрела, совершенного в понедельник вечером, погиб один гражданский служащий и американский военный. Несколько человек пострадали.

В МВД автономного региона заявили, что расследование проводится в сотрудничестве с международной коалицией, которую возглавляют США. Так же отмечается, что из Багдада в Эрбиль для участия в следственных мероприятиях направилась группа специалистов.

Некоторое время назад власти региона сообщили об обнаружении платформы, с которой, как предполагается, были выпущены ракеты в направлении аэропорта. Отряд контртеррористических сил нашел пусковую установку близ автотрассы, соединяющей Эрбиль с городом Эль-Куяр.