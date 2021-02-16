Люксембург увяз в налоговых скандалах

Когда заходит речь о налоговых гаванях, на ум в первую очередь приходят такие райские уголки, как Бермуды или Каймановы острова. Но европейские активисты компании против уклонения от уплаты налогов призывают искать такие убежища в Евросоюзе.

Главное подозрение падает на на Люксембург. Недавнее расследование показало, как его используют для своих махинаций крупные корпорации и миллиардеры. Они создают в Великом герцогстве подставные фирмы, чтобы платить низкие или нулевые налоги.

Как сообщила советник благотворительной организации Oxfam Кьяра Путатуро, в 2019 году уровень прямых иностранных инвестиций в Люксембург или из него в 67 раз превышал размер национальной экономики:

«В Люксембурге 650 тыс жителей и 140 тыс компаний, 90% которых контролируются иностранцами. Это ясно свидетельствует о том, что богатые люди из других государств-членов ЕС, а также из-за пределов Союза, выбрали эту страну для хранения своих богатств или активов для уклонения от уплаты налогов, а в худшем случае - для отмывания денег».

Такая практика не ограничивается Люксембургом. В Европарламенте утверждают, что пять стран-членов ЕС - Кипр, Ирландия, Мальта, Нидерланды и Люксембург - обладают всеми экономическими параметрами типичных налоговых убежищ.

Голландский депутат-социалист Пол Танг призывают вывести их на чистую воду, но признаёт, что какая-нибудь страна или группа стран могут этого не позволить, желая себя защитить:

«Причина, по которой ЕС сталкивается с трудностями в борьбе с этим явлением, заключаеться в основном в том, что для принятия решений в Евросоюза требуется единогласие. Здесь не разрешено называть и позорить нарушителей. Европейский парламент – пожалуй, единственное учреждение, которое делает это. Мы открыто говорит о роли Ирландии, Люксембурга и Нидерландов и о том, что мы должны делать для исправления ситуации. Нужно назвать главного виновника по имени, а его имя - Люксембург ».

В связи с ростом экономических потерь от пандемии коронавируса страны-члены увеличивают свои расходы и заимствования. В результате в Евросоюзе накапливается рекордный по величине долг. Чтобы его сводить концы с концами придётся увеличить сбор налогов. Поэтому призывы к более жёстким действиям в отношении тех, кто от него уклоняется, будут звучать в ЕС всё громче.