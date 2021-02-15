Приложение для детей, больных раком

Каждый год у примерно 300 тысяч детей и подростков в мире диагностируется рак. Для их родителей это всегда настоящее потрясение. Об этом говорит Паула Родригес, управляющий ассоциации Galbán:

– Когда ребёнку ставят диагноз «рак», у родителей возникает буря эмоций – страх, неуверенность, гнев, непонимание... На них обрушивается масса новых данных – диагноз, прогноз, лечение, операции, перевод в другие больницы…

Паула Родригес – одна из тех, кто оказался в такой ситуации. Стремясь найти оптимальный способ в борьбе с болезнью своего ребёнка, она вступила в ассоциацию Galbán, действующую в Испании. Здесь ей помогли разработать специальное мобильное приложение, которое позволяет родителям лучше следить за процессом лечения и получать нужную информацию.

– Марта Ева, детская медсестра с хорошими техническими навыками, пришла к мысли, что все эти данные могут быть собраны в приложении. В нём есть меню с пятью разделами, например – «Ежедневник», куда можно внести даты записи на приём к врачу или сдачи различных анализов. А раздел «Состояние» служит для внесения сведений о самочувствии, настроении, питании, общении, играх, уровню боли, которую испытывает ребёнок, или об упражнениях, которые он выполняет. По результатам этих ежедневных данных приложение составляет графики, по которым можно следить за развитием ситуации.

Речь идёт о первом подобном приложении на испанском языке. Его создатели стремились также оказать людям эмоциональную поддержку.

– Пребывание в больнице может быть очень тяжёлым этапом, и родители пытаются создать здесь детям по возможности семейную обстановку. В приложении предусмотрен раздел досуга, ведь это тоже имеет важное значение для детей, больных раком.

В Испании ежегодно выявляют онкологические заболевания у 1500 детей. В 80% случаев их удаётся спасти, но болезнь по-прежнему недостаточно изучена, и нет универсальных методов лечения.

– Пандемия внесла новые сложности в уход за детьми и подростками, больными раком, особенно тяжёлыми стали месяцы, когда деятельность служб здравоохранения была сильно ограничена. У нас также возникли проблемы с финансированием, которое мы получали, организуя различные мероприятия. Пришлось изыскивать другие возможности, придумывать что-то виртуальное.

В Международный день детей, больных с раком, Паула Родригес напоминает о важности ранней диагностики, поскольку это резко поднимает шансы на успешное лечение. Она надеется, что о её новом приложении узнают все, кому оно может быть полезным, и что люди смогут пользоваться им бесплатно.