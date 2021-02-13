Беспорядки в столице Гаити

В столице Гаити Порт-о-Пренсе произошли столкновения демонстрантов с полицией. Поводом для беспорядков послужило решение президента страны Жовенеля Моиза отправить в отставку трех членов Верховного суда.

7 февраля Высший судебный совет Гаити заявил об истечении срока президентских полномочий Моиза. Однако, тот отказался передавать власть. По словам Моиза, срок его президентского мандата завершится через год.

8 февраля гаитянская оппозиция назначила 72-летнего судью кассационного трибунала Жозефа Месене Жан-Луиса временным президентом страны на переходный период. Судья заявил, что принимает это назначение. На следующий день Моиз отправил в отставку Жан-Луиса и двух его коллег по суду.