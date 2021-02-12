Опрометчивый визит Жозепа Борреля в Москву

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: Обычно, когда официальное лицо отправляется с плохо подготовленным, несвоевременным и опрометчивым визитом, оно не получает результатов, на которые надеялось. А вложенный политический капитал может быть потерян навсегда. Такой опыт только что получил шеф европейской внешней политики.

Российская дипломатия унизила европейскую

Вернувшись из поездки в Москву, Жозеп Боррель столкнулся с лавиной критики, в которой «унизительная» и «катастрофическая» были среди наиболее скромных характеристик.

Не сумев дать отпор своему российскому коллеге Сергею Лаврову, Боррель получил дополнительное оскорбление, когда узнал об изгнании трёх европейских дипломатов из Twitter во время рабочего обеда.

Один из этих дипломатов был из Польши, страны, привыкшей к разного рода российских маневрам. Президент Анджей Дуда недвусмысленно отчитал Борреля, хотя и дипломатичным языком:

«Пан Боррель должен был потребовать освобождения пана Навального и прекращения политических преследований. Эта цель никак не была достигнута. Я бы пошел дальше и спросил: какова была цель этого визита в данном случае? Что он принёс не только пану Боррелю, но прежде всего нам как Европейскому сообществу? Я рассчитываю на то, что на эти вопросы будут даны ответы ».

Боррель пытался защищать себя в Европарламенте, но более 70 депутатов всё равно потребовали его отставки или увольнения.

Фон дер Ляйен признала ошибки с вакцинацией

Он был не единственным в центре внимания. Народные избранники заставили отчитываться председателя Еврокомиссии, которая подверглась критике за слишком медленное распределение вакцин.

Урсула фон дер Ляйен признала ошибки, но попыталась объяснить неудачи процесса техническими причинами:

«Мы не можем идти на компромисс, когда нужно впрыскивать здоровым людям биологически активные вещества. Мы полагаемся на контрольную процедуру Европейского агентства по лекарственным средствам, а это значит, что на утверждение препарата требуется дополнительно от трёх до четырёх недель ».

Европейская стратегия вакцинации подвергалась критике со многих сторон. Один из них - это, конечно, вопрос о том, когда будут делать прививки, и кому – в первую очередь.

Сначала прививать молодых

Ко мне присоединяется доктор Джулиан Танг, клинический вирусолог из отдела респираторных заболеваний Университета города Лестер.

Гробе: Джулиан, в недавней статье вы предположили, что мы избрали совершенно ошибочную стратегию вакцинации, фокусируясь не на молодёжи, а только на пожилых людях и на медицинских работниках. Каков ваш главный аргумент?

Танг: Идея в том, чтобы иммунизировать молодых людей ради защиты пожилых. Тогда, если молодёжь не будет источником вируса, то люди старшего возраста практически не будут подвергаются никакой опасности. Кроме того, если сделать прививки молодым людям, они смогут вернуться в экономику, открыть свой бизнес и магазины. Они возобновят предоставление обычных услуг пожилым людям и помогут другим молодым людям заниматься своей деловой активностью. И если все молодые будут вакцинированы и защищены, то у пожилых людей не будет источника вируса, от которого можно заразиться. И это, по сути, решает две проблемы: подъём экономики и восстановление сферы услуг, включая школы и университеты.

Гробе: Вы также написали, что если делать уколы в первую очередь молодежи, это не обязательно повысит риск для пожилого население. Почему так?

Танг: Если вы иммунизируете вначале источник для пожилых людей, а именно детей, молодых взрослых, которые ходят вокруг, занимаются учебой и трудом, то этот источник не обязательно представляет угрозу для пожилых людей, пусть они ещё не обладают иммунитетом. Тогда среди молодого населения нет вируса или циркулирует очень мало вируса, чтобы подвергать пожилых людей реальной опасности. Так что это двухсторонний подход. Вы защищаете пожилых людей, но вы также иммунизируете источник вируса в более молодом населении, чтобы пожилые люди были защищены с обеих сторон. Вирусу не удаётся на них напасть, потому что они вакцинированы и у них есть иммунитет. Кроме того, вы исключаете распространение инфекции более молодым населением, у которого больше контактов.

Гробе: Семьи, которые застряли дома во время локдауна, хотят, чтобы их дети - малыши и подростки - были чем-то заняты и поэтому счастливы. Но для молодежи это тяжелая ситуация. Вы опасаетесь какого-либо долгосрочного воздействия на детей, которых так долго держат взаперти?

Танг: Я слышал неоднозначные мнения от детей. Те из них, кто привык пользоваться электроникой, iPad, ноутбуками и имеют хорошее подключение к интернету, - с ними всё в порядке. Они играют в сетевые игры, общаются в чатах. Они привыкли к такой среде. В менее благоприятном положении находятся другие дети, у которых нет доступа к ноутбукам, iPad и т. д., которые плохо знакомы с интернетом и больше привыкли к общаться лицом к лицу. Дело также в воспитании. Если вы выросли в семье, связанной с информационными технологиями, это не будет особенной проблемой. Детям тогда будет нравиться общение в интернете, они к этому привыкли. Те же дети, которым всё это чуждо, а также их родители, будут больше страдать и получать травмы, чем в противном случае.

Пережив войны и Covid

Пожилые люди, конечно, по-прежнему наиболее уязвимы, подвержены наибольшему риску заражения Covid-19 и смерти. Вот почему фотографии стариков, получающих уколы, всегда трогательны.

На этой неделе Европа узнала о своём самом старшем человеке, который заразился коронавирусом в середине января и выжил.

После нескольких недель изоляции от других жителей дома престарелых на юге Франции сестра Андре отметила свой 117-й день рождения в четверг. Член католического благотворительного ордена, к которому она присоединилась в 1944 году, пережила две мировые войны, три французские республики и 19 французских президентов. Теперь она снова хочет радоваться жизни, что для нее означает есть омаров и выпивать один бокал вина в день".