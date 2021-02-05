Издевательство над демократией в России и Мьянме

Программу «О положении Союза», ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Это была плохая неделя для демократии. В Москве российский суд отправил лидера оппозиции Алексея Навального в тюрьму на срок более 2,5 лет по абсурдным обвинениям в том, что он нарушил правила условно-досрочного освобождения, когда выздоравливал в Германии после отравления.

А в Мьянме военные захватили власть в результате государственного переворота и арестовали гражданского лидера страны Аунг Сан Су Чжи. Её обвинили в незаконном ввозе раций walkie-talkie, за что она может попасть в тюрьму на 3 года.

Оба случая, конечно, не связаны между собой, но они показывает, что некоторым странам может сойти с рук издевательство над демократическими принципами.

Западная вакцина запаздывает...

А здесь Европейская комиссия продолжала бороться с последствиями задержек во внедрении вакцины. Вакцинация отстает от графика, потому что фармацевтические фирмы не выполняют своих обещаний, и производство идёт не достаточно быстро. Сейчас в Европе звучит много обвинений по поводу того, как разные игроки справляются с кризисом.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пыталась прорваться сквозь шум, напомнив всем, что поставлено на карту:

«Наш противник - это вирус, и фармацевтическая промышленность является частью решения этой проблемы».

...Есть восточные альтернативы

Что ж, если западные производители вакцин не могут ускорить выполнение своей задачи, почему бы не обратиться на Восток? Так думают в Венгрии. Её правительство первым в Евросоюзе применило вакцины из России и Китая.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

«Мы были первыми, но маловероятно, что мы единственные в Евросоюзе, кто идёт на такой шаг. Мы слышим даже западноевропейские заявления с призывом к проверке на эффективность российских и китайских вакцин».

Некоторые европейские аналитики подозревают, что Россия и Китай могут использовать свои вакцины для усиления геополитического влияния на другие страны. Но теперь даже Германия и Франция признают, что происхождение вакцины не имеет значения, если она одобрена регулирующими органами ЕС.

Геополитическое измерение «Зелёной сделки»

Кстати о геополитике. Известны попытки Евросоюза усилить свое влияние в мире. На этой неделе несколько аналитических центров опубликовали доклад о геополитических последствиях самого амбициозного политического пакета ЕС - «Зелёной сделки».

Призванная сделать экономику Европы экологически устойчивой, «Зелёная сделка» влечёт за собой фундаментальную перестройку европейской энергетической системы. Это будет иметь глубокие геополитические последствия, в том числе непредусмотренные.

Я хочу подключить Сюзи Деннисон - это старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям и директор программы "Европейская энергия".

Гробе: Сюзи, вы также отвечаете в Совете за политику в отношении климата. Расскажите нам об основных выводах вашего доклада. Как «Зелёная сделка» может изменить геополитический порядок?

Деннисон: По-моему, если амбиции будут в полной мере достигнуты, то «Зелёная сделка» ЕС изменит всё! Это действительно амбициозный проект, направленный на преобразование европейской экономики. Он изменит торговые отношения Европы с другими странами и регионами, с теми, от кого мы импортируем энергию, с теми, от кого мы импортируем сырье и более сложные товары. Это вынудит нас более внимательно присмотреться к нашим цепочкам поставок. Многие глаза смотрят из-за пределов Европы на Брюссель и другие столицы, пытаясь определить, как именно «Зелёная сделка» повлияет на них.

Гробе: «Зелёная сделка» - это, по сути, прощание с ископаемым топливом. Следовательно, европейские поставщики такого топлива, например, Саудовская Аравия, Россия или Алжир, потеряют рынки и доходы. Как ЕС будет относиться к потенциально негативным последствиями в этих странах?

Деннисон: Мы должны четко понимать, что в будущем мире будут победители и проигравшие с точки зрения обеспечения энергией. Но Парижское соглашение - это глобальная цель, поэтому реализация «Зелёной сделки» - это своего рода попытка ЕС выполнить свою часть пакета мер. Но это также должно быть частью более широких глобальных усилий. Европа ведь не может выполнить эти свои задачи без активного участия других, мы не единственный потребитель углерода.

Гробе: ЕС находится в энергетической зависимости, скажем, от России и от Китая, из которого также поступает сырьё для чистых технологий. Насколько это опасно?

Деннисон: Я не думаю, что всё так однозначно. Элементы того, что вы назвали, безусловно существуют. Но есть и другие интересные рынки сырья, которое будет необходимо для производства возобновляемой энергии. Я думаю, что Европе необходимо очень внимательно взглянуть на свои отношения, например, с африканскими государствами.

Кошки и хозяева в локдауне

Борьба с изменением климата, конечно же, включает защиту флоры и фауны и их естественной среде обитания. Но уделяем ли мы достаточно внимания благополучию наших домашних животных?

Исследователи из Гентского университета с невозмутимым видом предупредили, что кошки страдают от мер по борьбе с коронавирусом. Тот факт, что люди чаще остаются дома, вносит изменения в распорядок жизни кошек. Им не нравится, когда, скажем, им пора вздремнуть на своей любимой подушке, а кто-то начинает стучать рядом по клавишам компьютера.

Из Парижа и Барселоны поступают тревожные сообщения о локдаунах, сводящих кошек с ума.

И всё же, один зоотерапевт говорит, что всё зависит от самих питомцев - некоторые очень рады, когда их хозяева проводят с ними больше времени.

Наверное, можно заключить, что в этом кошки похожи на людей".