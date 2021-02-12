Косово выберет "светлое будущее"Комментарии
В это воскресенье 1,8 миллиона жителей Косова, имеющих право голоса, выберут новый парламент. В избирательных списках - 28 политических сил.
Все опросы прогнозируют победу партии "Самоопределение" и ее лидера Альбина Курти. Бывший премьер-министр баллотируется вместе с исполняющей обязанности президента Вьосой Османи.
Однако главный приз - кресло премьер-министра - надеются завоевать все партийные лидеры.
Демократическая лига Косова, правящая партия с июня прошлого года, была свергнута Конституционным судом, но все еще возлагает большие надежды на победу.
Борьба с коррупцией, спад экономики в результате пандемии и диалог с Сербией станут главными задачами нового правительства.
Как считают наблюдатели, выборы нового президента сыграют огромную роль в формировании правящей коалиции. Некоторые кандидаты четко заявили о своих намерениях занять кресло главы частично признанного Косова.
Ожидается, что результаты воскресных выборов не станут большим сюрпризом для бывшего премьер-министра Альбина Курти, который победил на выборах в октябре 2019 года. Несмотря на то, что его правительство было свергнуто уже через 51 день после выражения недоверия парламентом.