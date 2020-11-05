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Президент Косова уходит в отставку из-за обвинений в военных преступлениях

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Президент Косова Хашим Тачи уходит в отставку из-за обвинений в военных преступлениях
Президент Косова Хашим Тачи уходит в отставку из-за обвинений в военных преступлениях   -   Авторское право  AP Photo
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Президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998-1999 годов. Лидер косоваров заявил, что идет на этот шаг, чтобы "защитить целостность института президентства Косова", и пообещал добровольно отправить в Гаагу.

"Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса", - заявил Тачи (цитата по РИА "Новости").

Специальный суд в Гааге по преступлениям в Косово продлил секретность обвинительного акта против Хашима Тачи, а также бывшего спикера парламента Кадри Весели и других экс-командиров Освободительной армии Косово. Подозреваемым вменяется около 100 убийств косовских жителей разных национальностей.

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