"Жирный четверг" в Польше: по всей стране выстроились очереди за пончиками

Жители Польши, невзирая на снег и мороз, с раннего утра выстроились в длинные очереди в лучшие кондитерские по всей стране, чтобы купить самые вкусные традиционные пончики в "Жирный четверг". Это народный праздник, приходящийся на последний четверг перед Великим постом. Жирным его назвали из-за огромного количества пищи, в том числе приготовленной на масле или сале. Говорят, что поляки в этот день покупают и съедают 100 миллионов пончиков.

"Обычно каждый год я ем 12 штук, но в этом году я купил 10 пончиков, на весь день, конечно! 4 на завтрак с кофе, а затем другие в течение дня. Я не ем их в остальное время", - говорит этот житель Варшавы.

Рецептов польского пончика много, но есть и свои секреты приготовления. Например, как правильно их жарить. В Польше традиционные пончики жарятся на смальце - топленом жире. Хотя некоторые повара рекомендуют смешивать жир с растительным маслом. Их начиняют джемом или мармеладом из лепестков роз и посыпают сверху сахарной пудрой или поливают тонким слоем глазури. Как правило посередине должна быть светлая полоска.

"Сегодня, в Жирный четверг, мы планируем приготовить около 30 000 пончиков. Для сравнения обычно мы готовим 250–300 пончиков в день", - говорит владелец кондитерской в Кракове.

К сожалению имя изобретателя этого вкуснейшего кондитерского изделия теряется в истории. Известно, что в старину в некоторых из них прятали миндаль или грецкий орех, и человека, нашедшего его, ждали счастье и удача в течение всего года.