Мьянма: пятый день протестов

"Долой диктатуру!" "Нет полицейскому произволу!" - слышится в многотысячной толпе манифестантов, вышедших в среду на улицы второго по величине города Мьянмы - Мандалая. Пятый день в стране идут массовые акции протеста против государственного переворота, осуществлённого военными 1 февраля.

Накануне сотрудники правопорядка применили водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих. Пострадали десятки людей. Сообщается о двух госпитализированных с огнестрельными ранениями.

"Для нашего поколения эт о самый первый опыт протестов. Нас вдохновляет молодёжь других стран. Мы молоды, неукротимы. Но мы не хотим, чтобы кто-то подвергался опасности. Это поколение умных. И протестовать мы будем с умом", - говорит студентка местного университета.

Демонстранты требуют вернуть власть свергнутому гражданскому правительству и освободить фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, как и всех находящихся под стражей членов правящей партии.

С резким осуждением действий мьянманских военных выступили ООН, ЕС, а также Великобритания, США и ряд других стран.