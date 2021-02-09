Сенат США обсуждает импичмент

В Сенате Конгресса США началось обсуждение импичмента бывшему президенту республиканцу Дональду Трампу. До сих пор ни одному американскому лидеру не пытались его вынести дважды. Процесс открылся с голосования по резолюции относительно формата самой процедуры. Ее поддержали 89 сенаторов, 11 проголосовали против. Статья обвинения в резолюции одна — подстрекательство к мятежу.

Сам бывший глава Белого дома сообщил через своих адвокатов, что не намерен выступать в Сенате. Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своих доводов. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте. Ожидается что процесс продолжится и в течении выходных. Адвокаты Трампа считают обвинение неконституционным.

Процедура в отношении Трампа была инициирована после того как сторонники республиканца, собравшиеся в Вашингтоне на массовую манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, чтобы помешать утверждению итогов выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков погибли пять человек.