Второй импичмент Трампа: "Процедура соответствует конституции США"

56 голосами "за" верхняя палата Конгресса утвердила конституционность процедуры второго импичмента 45-го президента США. 44 сенатора высказались "против".

Об этом объявил сенатор-демократ Патрик Лихи, представляющий штат Вермонт.

Слушания в Сенате де-юре - судебный процесс, в котором сенаторы выступают в роли присяжных.

Члены нижней палаты Конгресса представляют обвинение, а защиту - адвокаты Трампа.

Прения, в которых приводились доводы о соответствии происходящего основному закону США, продолжались четыре часа.

Было представлено видео, которое, как настаивают конгрессмены-демократы, стало причиной нападения на Капитолий 6-го января.

В нем Трамп говорил: "Мы будем сражаться как черти, потому что если мы не будем биться до смерти, мы потеряем страну".

Согласно позиции обвинения, в этих словах содержались "подстрекательства к мятежу".

Во время нападения на Капитолий были жертвы, в том числе погиб и один из полицейских.

Вот как описал случившееся Джейми Раскин, демократ, член Палаты представителей Конгресса США от штата Мэриленд: "Знаете, что сказала моя дочь? Она сказала - "Папа, я не хочу больше видеть Капитолий. Потому что я стала свидетельницей абсолютно ужасающего насилия. И это - главное и самое тяжелое, что у меня осталось в памяти".

В свою очередь, адвокаты Дональда Трампа эти доводы отметают, указывая, что это было обычное выступление тогдашнего хозяина Белого дома перед сторонниками.

Брюс Кэстор, представляющий интересы 45-го президента США, заявил: "Мы здесь для того, чтобы подчеркнуть - контролирующая Палату представителей Демпартия в будущем не хочет видеть Трампа в качестве политической фигуры. Вот настоящая причина происходящего".

Трамп стал первым американским президентом, против которого дважды был начат процесс отстранения от власти.

В случае, если две трети сенаторов утвердят обвинения, выдвинутые Палатой представителей, Трампу может быть запрещено занимать любые государственные должности, в том числе и выборные.