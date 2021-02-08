Дойдёт ли в Евросоюзе до списания долгов?

По всему Евросоюзу закрыты магазины, рестораны, развлекательные центры. Растут экономические потери от пандемии коронавируса и безработица. Требуются дорогостоящие меры социальной поддержки. Увеличиваются расходы и бюджетные дефициты. Государственные заимствования выходят на рекордный уровень. Все это побудило сотню экономистов и политиков со всего ЕС обратиться к Европейскому центральному банку с просьбой списать значительную часть контролируемых им долгов.

В обращении говорится: «... мы хотим указать на тот факт, что ЕЦБ в состоянии немедленно предоставить европейским странам средства для их «зелёного восстановления», а также преодолеть серьезный социальный, культурный и хозяйственный ущерб, нанесенный нашим обществам во время разрушительного кризиса в здравоохранении, вызванного вирусом Covid-19. »

Некоторые евродепутаты, в том числе бельгийский «зелёный» Филипп Ламбертс, обеспокоены тем, что отмена долгов потребует изменений в Союзном договоре и может углубить общественный раскол:

«Я понимаю, что многие критикуют устав ЕЦБ и некоторых ограничения в договоре, но по-моему, сейчас дебаты на эту темы неуместны, - сказал Ламбертс. - Вспомним, что совсем недавно все страны-члены договорились о совместном заимствовании средств для финансирования Плана восстановления Европы. Сейчас не время агитировать за отмену долга, размахивая красным флагом. Лучше укреплять единство взглядов европейских лидеров, чтобы перейти к следующему шагу ».

С идеей списания долга не согласна глава ЕЦБ. Кристин Лагард выразила в Европарламенте мнение, что восстановление Европы должно происходить за счёт инвестиций.

«В то время как фискальная поддержка имеет решающее значение, на данном этапе она должна быть адресной и сосредоточенной на мерах, которые в наибольшей степени способствуют экономическому росту, - сказала Лагард. - На этом фоне амбициозный пакет «ЕС следующего поколения» должен быть реализован таким образом, чтобы Союз и все его государства-члены вышли из кризиса с более сильными экономическими структурами и высокой сплоченностью ».

Аннулирование долга Центробанком технически возможно, но чрезвычайно сложно в политическом и юридическом смысле. Такой план вызревает, хотя для него будет очень трудно создать консенсус.