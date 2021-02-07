В Лондоне продаётся самый узкий дом

В Лондоне выставлен на продажу дом шириной всего около двух метров. Когда-то здесь размещался шляпный магазин, о чём по-прежнему напоминает сохранившаяся витрина. Но теперь он полностью переоборудован под жилое помещение – необычную пятиэтажную квартиру. Хотя дом нельзя назвать просторным, он полностью обставлен, и здесь есть всё необходимое. Поясняет Дэвид Майерс, работник агентства недвижимости:

– Этот дом интересен именно в силу своей уникальности. В Лондоне нет других домов шириной 5 футов и 6 дюймов. Пятиэтажных домов немало, но у них нет такой планировки, индивидуальности и истории, как у этого.

Около десяти лет назад дом был приобретён за 595 тысяч фунтов стерлингов, но теперь покупателю предстоит выложить почти вдвое большую сумму. Именно расчётом на тягу к оригинальному можно объяснить столь высокую цену, поскольку за такие деньги в Лондоне можно купить жильё заметно большей площади.