Настольные игры помогли французам пережить жёсткий карантин

Карантинные ограничения и долгие месяцы домашней изоляции во Франции обернулись ростом продаж настольных игр. В магазинах связывают это прежде всего с необходимостью занять детей, скучающих дома и не имеющих возможности выйти погулять. Всплеск продаж пришёлся как раз на период наиболее жёсткого карантина, — рассказывает менеджер магазина Le Bridgeur Карин Майер-Нодан:

«Да, мы действительно стали свидетелями "эффекта изоляции и комендантского часа", мы видели, как семьи собирались вместе за настольными играми. Конечно, прежде всего это были классические игры, такие как Codenames и "Билет на поезд"».

Производители настольных игр подчеркивают, что такой формат семейного общения может быть полезен не только для развлечения, но и для развития детей. Во времена изоляции это особенно важно, — отмечает коммерческий агент Blackrock Games Венсан Пети:

«Настольные игры стали одним из важнейших ресурсов для родителей, которые сидят с детьми. Эта тенденция подтвердилась в начале 2021: игры с простыми правилами позволяют семьям собираться и играть, скажем, вчетвером. Есть и очень хорошие игры для двоих, ведь и семейные пары хотят чем-то занять себя. Мы наблюдаем рост интереса к таким играм».

Интерес к шахматам, которые также пользуются всё большей популярностью во Франции, эксперты связывают даже не с карантином, а с сериалом «Ход королевы» о шахматистке Бетт Хармон.