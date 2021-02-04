Дания готовит "корона-паспорта"

Дания объявила о разработке цифрового паспорта для сделавших прививку от коронавируса. Информация о вакцинации будет доступна на сайте службы общественного здравоохранения Дании или в мобильном приложении. В настоящее время жители страны именно таким образом получают сведения о результатах тестов на коронавирус. Говорит Мортен Бёдсков, министр финансов Дании:

– Правительству, производителям и деловой палате Дании предстоит совместно разработать технологическое решение для нового цифрового коронавирусного паспорта, что займёт три или четыре месяца. После этого мы будем технологически готовы к постепенному, спокойному открытию датского общества.

Швеция также намерена к лету ввести цифровой сертификат о вакцинации. Власти страны рассчитывают, что это облегчит восстановление экономических связей между местными и зарубежными компаниями.

– Сейчас много вопросов возникает в связи с деловыми поездками, – передаёт Пер Бергфорс Нюберг, корреспондент Euronews. – Но в Дании среди 94 тысяч человек, уже сделавших повторную прививку, не так много тех, кто бывает в деловых поездках. И, конечно, пройдёт ещё немало времени, пока они тоже смогут привиться.

В конце января члены Европейского совета договорились объединить усилия для создания единого сертификата о вакцинации, не обозначив при этом ни конкретных сроков, ни других подробностей.