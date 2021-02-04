Коронавирус в ЕС: проверки на дорогах

Среди стран-членов ЕС иберийское королевство находится на втором месте по количеству зараженных - их без малого почти три миллиона человек. Что касается числе летальных исходов от COVID-19, то оно превысило 60 тысяч. Уровень смертности в Испании от заражения в расчете на миллион человек - один из самых высоких в Европе.

Каролина Дариас, министр здравоохранения Испании: "В течение этой недели скончались тысяча девятьсот одиннадцать человек, 565 умерли за прошедшие 24 часа. Мы выражаем родным и близким самые искренние соболезнования".

В Швеции, где власти с самого начала пандемии придерживались иной стратегии по борьбе с распространением инфекции, с ближайшей субботы у путешествующих в страну будут требовать предъявить результаты пцр-теста, при этом анализ должен быть сделан не более, чем за двое суток до даты приезда.

Официальная Вена намерена ужесточить требования, которые касаются иностранных граждан, приезжающих в альпийскую республику.

Горные склоны тут, в отличие от Германии и Франции, открыты, работают и подъемники. И поэтому многие используют лазейку, чтобы покататься на лыжах, хотя не-жителей страны туда не допускают.

Зигмунд Гейгер, заместитель руководителя округа Ландекк (земля Тироль): "В нашу прерогативу входит забота о здоровье граждан, поэтому мы продолжим проводить проверки документов, чтобы вовремя предупредить возможность занесения инфекции из других мест".

Такого рода действия распространяются главным образом на жителей соседней Германии, где лыжные курорты закрыты уже много недель.

Датское королевство, как объявлено, намерено предложить так называемый цифровой корона-пропуск, род мобильного приложения, в котором будут содержаться сведения о результатах пцр-тестов.

И в Соединенном Королевстве отдали последние почести сэру Тому Муру, который скончался от осложнений COVID-19.

Сэр Том сумел собрать этим летом на нужды национального здравоохранения более 40 миллионов фунтов стерлингов.