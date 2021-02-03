Глава Еврокомиссии ответила в Парламенте за проблемы с вакцинами

Действия Еврокомиссии по борьбе с Covid-19, особенно в последние две недели, вызывают много критики. Председатель Урсула фон дер Ляйен была вынуждена объяснять депутатам Европарламента, почему задерживаются поставки вакцин, и от коронавируса привита слишком малая часть населения. Организационные способности этой немки поставила под сомнения либерал из Нидерландов:

«Понятно, что если внедрять вакцины с рекордной скоростью и требовать увеличения производственные мощностей, что-то может пойти не так, могут возникать сбои. Но по-моему, причина снижения доверия к Евросоюзу - не только в вакцине, но и в председателе,- сказала Софи ин'т Велд. - Проблема в том, как Еврокомиссия под её руководством справляется с делами».

Фон дер Ляйен взяла на себя «полную ответственность» за объявленное в пятницу решение не допускать вывоза вакцин за пределы Евросоюза. Брюссель был вынужден быстро скорректировать эту меру, которая могла бы привести к восстановлению пограничного и таможенного контроля между двумя частями Ирландии, что неприемлемо почти для всех на острове. В довершение всего, из-за ожидаемой нехватки вакцин становится нереальным сделать к концу лета прививки 70% жителей Евросоюза.

Председатель сообщила, что обеспечены поставки в ЕС 18 миллионов доз в январе, 35 миллионов доз в феврале, 55 миллионов доз в марте и 300 миллионов доз во втором квартале года.

Депутат от бельгийских зелёных не уверен, что удалось договориться с производителями о преимущественном снабжении Евросоюза в нужные ему сроки:

"Мы собираемся обратиться в суд, чтобы добиться прозрачности этих контрактов, - сказал Филипп Ламбертс. - Но это не единственный из факторов, которые привели к слишком медленным темпам вакцинации. Другой фактор - это несоблюдение производителями графика поставок. Это факт. Поэтому я сожалению о том, что транснациональным фармацевтическим компаниям развязаны руки, а мы вынуждены нападать на Комиссию".

С начала года Еврокомиссия и её председатель проходят серьёзное испытание на прочность. Пандемия отодвинула на второй план флагманские проекты Урсулы фон дер Ляйен такие, как предотвращение климатических изменений и равноправие полов. Сейчас в непосредственной опасности жизни миллионов европейцев.