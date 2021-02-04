Марио Драги, кандидат в премьер-министры Италии, начал консультации о формировании технического правительства страны.

В четверг он провёл переговоры с представителями партии «Радикалы Италии» и проевропейской коалиции «Плюс Европа». Её лидер Эмма Бонино дала понять по завершении встречи, что бывший председатель ЕЦБ может рассчитывать её поддержку:

– Мы обсудили ряд важных проблемы. Что же касается дебатов о техническом правительстве и о провале прежней политики, то мне бы особенно хотелось отметить, что, возможно, о провале именно такой политики никто жалеть не станет.

Из Рима передаёт корреспондент Euronews Джорджия Орланди:

– Похоже, что «Движение пяти звёзд», занявшее сперва закрытую позицию, постепенно её меняет и будет готово поддержать правительство во главе с Марио Драги. Это видно по некоторым заявлениям, которые сделали в четверг Луиджи ди Майо, мэр Рима Вирджиния Рагги, а также сам Джузеппе Конте, который, выступая перед Палаццо Киджи, отметил, что не создаст препятствий для формирования новой коалиции.

Джузеппе Конте, экс-премьер-министр Италии, высказался так в ходе пресс-конференции:

– Сегодня сказали, что я препятствую созданию нового правительства. Тот, кто так сказал, либо не знает меня, либо намеренно говорит неправду. Поищите вредителей где-нибудь ещё. Я всегда работал и буду работать в интересах страны, ради формирования нового правительства, которое могло бы решать экономические, медицинские и социальные проблемы на благо наших сограждан.

У Марио Драги остаётся ещё два дня для консультаций, за это время он должен понять, удастся ли ему сформировать крепкое правительство.