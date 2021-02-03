Крупный пожар в Красноярске: есть жертвы

При пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли четыре человека, трое из них — пожарные. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, они попали под обрушение кровли и погибли", - сказал источник. Он добавил, что кислородные баллоны рассчитаны максимум на 40 минут. "Связь с пожарными утеряна более часа назад", - сказал собеседник агентства.

Возможной причиной гибели пожарных называют потерю ими ориентации в сильно задымленном строении.

Также следователи СК подтвердили гибель одного человека при пожаре, предположительно, сотрудника склада.

Ранее для спасения находящихся на горящем складе людей были сформированы пять звеньев газодымозащитной службы МЧС. Спустя некоторое время связь с первым звеном из трех человек была потеряна.

Как сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, система тушения на горящем складе автозапчастей в Красноярске сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина поступила в 10:39 (06:39 мск). Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Столб черного дыма от пожара виден во многих частях города. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности.