При пожаре в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек

В результате пожара в частном доме престарелых в башкирском селе Ишбулдино погибли 11 человек. По некоторым данным, все они были лежачими. Спастись удалось пятерым: им помогла выбраться через окно сотрудница соцобъекта, услышавшая сигнализацию.

Деревянный одноэтажный дом площадью 162 кв. метра не был оборудован системами пожаротушения, только двумя дымовыми извещателями. Сообщение о возгорании поступило около часа ночи, к четырем утра огонь удалось потушить.

В открытом около двух лет назад центре проверок не проводилось. По последним данным, у пансионата не было лицензии на постоянное проживание постояльцев - лишь на предоставление социальных услуг престарелым и инвалидам. В Министерстве семьи, труда и соцзащиты Башкирии сведений о его работе и вовсе не было, заявила глава ведомства Ленара Иванова.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. "Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь", - заявили в пресс-службе МЧС.

По факту гибели 11 человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").