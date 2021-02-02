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Россия

Суд может заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный

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 Euronews
Алексей Навальный в суде.
Алексей Навальный в суде.   -   Авторское право  Pavel Golovkin/AP
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В Мосгорсуде должно состояться выездное заседание о замене Алексею Навальному условного срока по делу о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше" на реальный. Речь идет о 3,5 годах лишения свободы. Заседание проводит Симоновский суд Москвы, который из-за большого количества аккредитованных журналистов перенес его в здание Московского городского суда. Начало процесса назначено на 11:00 мск.

Навального планируется доставить в суд. Для тех, кто не сможет попасть в зал, будет организована видеотрансляция. Из-за призывов провести несанкционированную акцию перед зданием суда будут приняты повышенные меры безопасности.

За что Навальному грозит реальный срок?

В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 5 лет за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за "систематических неявок на регистрацию без уважительных причин и неоднократного привлечения к административной ответственности".

После возвращения Навального в Москву в декабре 2020 УФСИН подал представление в суд о замене Навальному условного срока на реальный. Ведомство утверждает, что в течение 2020 года Навальный как минимум 6 раз не явился на регистрацию. При этом УФСИН подчеркивает, что период лечения в берлинской клинике Charite был учтен.

Поводом замены условного срока на реальный также стало то, что Навальный якобы не ответил на уведомление о явке 23 октября, - это было уже после выписки. УФСИН получил от политика уведомление о проживании в Берлине в Hotel Arabel только 23 ноября. При этом "официального подтверждения лечения в отеле предоставлено не было, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию". Навальный был объявлен в розыск 29 декабря.

Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сообщила, что ее подзащитный не согласен с позицией ФСИН и намерен добиваться освобождения. "Но если Симоновский суд все же решит заменить ему условный срок на реальный, то он проведет в заключении меньше, чем три с половиной года. Навальный год находился под домашним арестом во время следствия и суда. Зачет срока произойдет по старым правилам: день под домашним арестом за день под стражей", - заявила она.

Возвращение в Москву и задержание

Задержали политика при прохождении паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево 17 января, куда он прилетел регулярным рейсом авиакомпании "Победа" из Берлина. Самолёт должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где его встречали многочисленные активисты и журналисты, но лайнер перенаправили в Шереметьево. До решения суда Навальный содержится в следственном изоляторе.

Навальный возвращался в Москву после прохождения лечения в берлинской клинике "Шарите", где у него обнаружили отравление боевым веществом класса "Новичок". Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что в организме политика находился именно этот агент.

Навальный обвиняет ФСБ и президента России Владимира Путина в подготовке покушения на свою жизнь. В Кремле настаивают на том, что не причастны к произошедшему, оспаривают данные об отравлении Навального боевым химическим веществом и обвиняют Запад в сокрытии информации об оппозиционере. Следственные органы России отказались возбуждать дело об отравлении политика.

После ареста Навального в стране прошли крупнейшие за последние годы несанкционированные акции протеста. Тысячи человек были задержаны, против некоторых участников демонстраций возбудили уголовные дела. Сторонники Навального анонсировали новые акции в его поддержку в день судебных слушаний 2 февраля. В Москве усилены меры безопасности.