Есть ли будущее у российского протеста? | #Куб

Есть ли будущее у российского протеста? | #КубКомментарии
Московский областной суд оставил Алексея Навального под арестом, а его сторонники готовят новые акции протеста. Власти называют это нарушением закона и грозят активистам ответственностью.
Прошедшие в России митинги стали самыми крупными за последние годы. Реакция властей не заставила себя ждать: тысячи задержанных, обыски у соратников Навального, уголовные дела, в том числе по статьям о нарушении санитарного режима, насилии в отношении полицейских и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Что это? Борьба с нарушителями закона или попытка запугать?
В четверг социальные сети "взорвало" видео, на котором глава "Альянса врачей" Александра Васильева играет "К Элизе" Бетховена во время обыска.
Для многих оно стало символом борьбы с протестом.
“Анастасия отлично играет и на хамство внимания не обращает. Героическая женщина!” - написала Александра Захарова, пресс-секретарь “Альянса врачей” в твиттере.
Кому-то поведение Васильевой показалось позерством.
“Настя! Бетховен - это неактуально. Тикток не оценит. Надо было «Мурку» забацать. Вот это было бы тонко“, - сострила журналист Юлия Витязева.
Под “горячую руку” правоохранителей также попали брат Алексея Навального Олег, юрист ФБК Любовь Соболь и участница Pussy Riot Мария Алехина.
В Архангельской области активистку экодвижения "Поморье – не помойка" Елену Калинину задержали за организацию "массового пикета снеговиков".
Вот, что об этом событии говорит ее коллега, экоактивист Дмитрий Секушин:
“Она вылепила четыре снеговика. Затем у нее замерзли руки, и она пошла в дом, чтобы согреться и сменить перчатки. Пока она ходила, вышла увидела, что у всех четырех снеговиков на шее висят плакаты с лозунгами. Она удивилась, лозунги ей понравились. Она сделала несколько кадров и написала пост у себя "Вконтакте". И буквально через пару часов к ней приехали сотрудники полиции".
По мнению политолога Марии Липман, фильм Навального о путинском дворце изменил расстановку сил. Но достаточно ли этих изменений для смены власти?
“Я думаю, что власти крайне обеспокоены. Я думаю, что для них это очень неприятная новость. 100 миллионов просмотров этого видео означает, что все об этом говорят и результатом стало то, что протест состоялся не только в Москве и Петербурге, но и в огромном количестве городов. Тех городов, где почти что и не было никогда протестов, особенно политических", - сказала она.
В поддержку Алексея Навального выступили США и ЕС. Представитель МИД Мария Захарова считает, что протесты - срежиссированы Западом.
“Обратили на себя внимание срежиссированные, как под копирку, заявления западных политиков по ситуации с А.Навальным и незаконными акциями. Странно слышать подобные заявления от стран, в которых полиция не стесняется применять спецсредства в отношении мирных граждан”, - цитирует ее слова МИД.
Есть ли надежда на компромисс? Вот, что об этом говорит писатель Борис Акунин.
"И, господи, разве дело в дворце? (...) Я хочу всех вас, вне зависимости от наличия или отсутствия политических взглядов, спросить: вы хотите, чтобы улицы и площади вашей страны однажды превратились в поле боя? А если так пойдет дальше, это непременно случится. В проблемной стране всегда будет оппозиця. Она будет задавать власти неприятные вопросы и предъявлять претензии. Если таких людей много и их не пускают в парламент - они выйдут на улицы".
А что думаете вы? Действительно ли власть борется с правонарушителями или подавляет инакомыслие? Помогут ли задержания успокоить обстановку в стране или грядет политический армагеддон?
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