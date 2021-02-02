США грозят Мьянме санкциями

Совет Безопасности ООН проведёт во вторник экстренное заседание в связи с ситуацией в Мьянме. Представители организации заявили, что с большой тревогой следят за происходящим в стране.

Накануне военные объявили, что временно берут власть в Мьянме в свои руки, вводя чрезвычайное положение сроком на один год. Они считают подтасованными результаты парламентских выборов, прошедших в ноябре, в результате которых поддерживавшие военных политические силы потерпели крупное поражение. Многие политики, в том числе государственный советник Аун Сан Су Чжи, арестованы.

Многие страны назвали произошедшее переворотом и осудили действия генералов. В США заявили, что могут восстановить санкции, по большей части отменённые в начале 2010-х годов.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома:

"Как вы знаете, Соединённые Штаты сняли санкции с Бирмы в последнее десятилетие, учитывая прогресс в направлении демократии. Однако отказ от этого прогресса требует немедленного пересмотра наших решений по санкциям и соответствующих действий."

На этом фоне военные провели ряд перестановок в правительстве. Функции главы государства взял на себя главнокомандующий вооружёнными силами Мин Аун Хлаин. Он заявил, что через год пройдут новые демократические выборы и власть вернётся к избранному гражданскому руководству.