Чрезвычайное положение в Мьянме

В Мьянме введено чрезвычайное положение: военные объявили о том, что берут власть в свои руки сроком на один год. В понедельник утром были задержаны президент страны Вин Мьин и госсоветник Аун Сан Су Чжи, которую называли фактическим руководителем страны, а также несколько их соратников. Властные полномочия переданы командующему вооружёнными силами Мин Аун Хлаину.

Военные заявили, что пошли на такой шаг из-за сфальсифицированных, по их мнению, результатов парламентских выборов, которые состоялись в ноябре. Тогда, по официальным данным, с большим отрывом победила правившая партия во главе с Аун Сан Су Чжи, а блок, поддерживавший военных, потерял значительное число мандатов.

Теперь генералы заявляют, что проведут новые выборы сразу же после окончания действия чрезвычайного положения, то есть через год. Сейчас улицы крупнейших городов контролируют военные. Прекращена работа национальной телерадиокомпании, сообщается о перебоях с интернетом и телефонной связью, но исправно функционирует армейская телевизионная сеть.

Многие страны и организации назвали произошедшее военным переворотом и решительно осудили действия военных, потребовав освобождения задержанных. Аун Сан Су Чжи в "Фейсбуке" призвала сограждан выступить против переворота.