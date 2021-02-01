На AS FABRIK производят стартапы будущего

В 90-х годах Бильбао обновил свой внешний вид, отреставрировав и модернизировав многие здания. Сегодня экономическая столица испанской Страны басков сделала ставку на повышение конкурентоспособности предприятий в условиях цифровой экономики.

Эпицентр предпринимательской деятельности - BETA-2, киберфабрика, расположенная в старинной части города с богатым индустриальным прошлым. В этом здании воплощается европейский проект AS FABRIK, цель которого - налаживать связи между стартапами и готовить кадры для будущего производства.

Среди тех, кто уже воспользовался плодами труда стартапов, компания Фернандо Пресы Фриаса. Её специализация - сенсоры и беспроводные технологии, а главное - то, что сегодня называют "интернетом вещей". Пока фирма снимает небольшое помещение, но весной должна обосноваться в стенах БЕТА-2.

"Zorrotzaurre - это островок новаторства, - говорит Фернандо Преса Фриас, основатель и глава NEXMACHINA, - такой Манхеттен Бильбао, как мы его называем. Происходящее BETA-2 позволит нам создать экосистему, которая будет способствовать четвёртой промышленной революции. Мы сможем работать в тесном сотрудничестве со студентами университета Мондрагон, с другими компаниями - такими же, как мы, разрабатывающими промышленные технологии будущего".

Общий бюджет AS FABRIK 5 миллионов 800 тысяч евро. 80 % этих средств поступают их структурного Фонда сплочения Евросоюза. Один из столпов проекта - подготовка специалистов в таких передовых областях как мехатроника, анализ данных, искуственный интеллект.

Теоретическое обучение идёт рука об руку с практическим. Выпускники AS FABRIK должны будут решать задачи, которые завтра встанут перед промышленностью и обществом.

"Перед нами стоят такие сложные глобальные вызовы, такие как климатические изменения, массовая миграция, появление новых экономических игроков, цифровизация. Чтобы ответить на них, необходимо опираться на знания из самых разных областей, убрать перегородки между ними. В каком-то смысле AS FABRIK можно назвать университетской лабораторией будущего", - говорит Джон Альтуна Ираола, заместитель ректора университета MONDRAGON.

Кроме того, AS FABRIK станет частью очередной трансформации Бильбао. В этом квартале площадью 835 тысяч квадратных метров планируется построить два технопарка. А как Zorrotzaurre будет выглядеть через несколько лет?

"Цель проекта по преобразованию этого квартала, частью которого является AS Fabrik, - создать новые рабочие места, привлечь молодёжь в город, чтобы обратить вспять сегодняшнюю демографическую тенденцию. Как и в других европейских городах, в Бильбао много пожилых людей, поэтому властям сделать его привлекательным для молодого поколения", - заключает Асьер Абаунса Роблес, советник по урбанизму муниципалитета Бильбао.