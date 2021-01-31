Провести несколько дней на безлюдном острове за просмотром кинопремьер. Это приз за участие в конкурсе, организованном в рамках Гётеборгского кинофестиваля.

Было подано 12 тысяч заявок из 45 стран. Победительницей стала медсестра скорой помощи Лиса Энрут из шведского города Шёвде.

Целую неделю она будет жить на острове с маяком Патер-Ностер в Северном море в полной изоляции и уединении, смотреть конкурсные фильмы и записывать видеодневники.

Лиса Энрут, медсестра скорой помощи:

"Для меня это отличный повод попытаться осмыслить события, произошедшие в прошлом году, набраться сил. Это было очень неспокойное время. Так что для меня это возможность почувствовать почву под ногами".

Скучать нашей собеседнице точно не придётся. Ежегодно на Гётеборгском кинофестивале показывают сотни картин. В этом году крупнейший в Скандинавии киносмотр из-за пандемии проходит в онлайн-формате - с 29 января по 8 февраля.