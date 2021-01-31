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Россия

Акции в поддержку Навального: более 1000 задержанных

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 Euronews
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Задержания в Хабаровске
Задержания в Хабаровске   -   Авторское право  Igor Volkov/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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В России в воскресенье проходят новые акции в поддержку Алексея Навального. Ещё до полудня по московскому времени число задержанных по всей стране превысило тысячу человек. В городах развёрнуты значительные силы правопорядка, в Москве и Петербурге перекрыты центральные улицы и площади.

По сообщениям оппозиционных ресурсов, задержания и обыски у активистов начались ещё накануне, в том числе по подозрению в призывах к несанкционированным митингам.

Сам Алексей Навальный остаётся под арестом. Во вторник суд должен принять решение по ходатайству о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Именно систематические нарушения условий испытательного срока стали причиной задержания оппозиционера в аэропорту Шереметьево две недели назад.

Нескольких соратников Навального арестовали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по итогам протестов недельной давности.