В Гонконге проведены массовые задержания оппозиоционеров

Свыше пятидесяти человек - как гражданских активистов, так и экс-депутатов законодательного совета Гонконга, представлявших оппозицию, были задержаны, на них надели наручники, после чего каждому было предъявлено обвинение.

Всех их подозревают, как было сказано, в участии в подрывной деятельности.

Как заявили в руководстве особого административного района Китая Сянган, все задержанные совершали попытки "серьезного вмешательства в законное исполнение правительством возложенных на него функций, а также участвовали в организации уличных выступлений с целью парализовать жизнь общества".

В арестах оппозиционнеров участвовали свыше тысячи правоохранителей.

Это, как отмечают наблюдатели, стало в Гонконге самым массовым задержанием диссидентов после вступления в силу ровно полгода назад закона о защите национальной безопасности.