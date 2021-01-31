Извержение вулкана Этна: зрелищно и неопасно

Столбы пепла, огненный дождь и искры, в которые превращается лава, - завораживающий спектакль можно наблюдать на восточном побережье итальянской Сицилии. Там проснулся один из самых высоких в мире вулкан Этна, занесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Извержение началось почти две недели назад. Особенно активную деятельность сейсмологи фиксируют на юго-восточном кратере.

Они заверяют: угрозы это природное явление для местных жителей в данный момент не представляет.

Кармело Ферлито, итальянский вулканолог:

"Та активность Этны, которую наблюдают сегодня, не опасна для окрестных городов и деревень. Вулкан может представлять угрозу для людей, которые рискнули бы подняться на вершину. В противном случае, бояться нечего".

Этна - самый большой активный вулкан в стране. Также в этот список входят Стромболи на одноимённом острове в Тирренском море и Везувий близ Неаполя.

Благодаря Этне, Сицилия считается одним из самых популярных в Италии туристических направлений.