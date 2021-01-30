Предупреждение сторонникам Навального

Сторонники оппозиционера Алексея Навального обещают в воскресенье выйти на улицы российских городов. Министерство внутренних дел РФ призывает граждан воздержаться от участи в несогласованных акциях протеста. Генпрокуратура предупреждает об уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках. В центральной части Москвы вводится целый ряд ограничений, в том числе на передвижение для пешеходов. В Санкт-Петербурге закрыта дворцовая площадь, улицы патрулируют сотрудники Росгвардии.

"Подразделения МВД России и других правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий", — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Накануне сроком на два месяца под домашний арест были помещены соратники Навального, включая его брата, по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил при проведении несанкционированных митингов 23 января. Алексей Навальный был взят под стражу сразу после возвращения из Германии, где он лечился от отравления.