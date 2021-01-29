Посетившие "дворец Путина" журналисты не узнали имя владельца особняка

В российских СМИ опубликовано видео экскурсии по "дворцу Путина" на Черном море. Журналисты издания Mash посетили здание, о котором рассказывается в нашумевшем расследовании Алексея Навального, посвященном "истории самой большой взятки". Имя владельца им узнать не удалось.

Как утверждают журналисты, помог им с часовым визитом представитель технического надзора, который "следит за возведением дворца уже шесть лет", но раньше на все запросы отвечал решительным отказом. Ранее мэр Геленджика Алексей Богодистов пообещал уточнить, можно ли проводить экскурсии по особняку.

На опубликованных кадрах видно, что основные работы не завершены. Ворот нет, "никакой вам копии Царского орла с короной Зимнего дворца, ... один большой бетон" - отмечается в шестиминутном репортаже. Строители называют сроки завершения работ - до шести лет.

Сам российский лидер заявил, что особняк никогда не принадлежал ни ему, ни кому из его родственников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что дворец в Геленджике принадлежит одному или нескольким предпринимателям, чьи имена не следует разглашать, поскольку это некорректно.

Ранее введение беспилотной зоны под Геленджиком в ФСБ объяснили "возросшей разведывательной активностью сопредельных государств". В ФСО также отметили, что на указанной территории не вводилось каких-либо запретов и ограничений. Об этом ранее также говорилось в расследовании.

Видео о "дворце Путина" опубликовали соратники Алексея Навального 19 января — на следующий день после его ареста. За это время расследование посмотрели более 100 миллиона интернет-пользователей. В нем говорилось, что особняк был полностью достроен, но его стали перестраивать - из-за плесени и ошибок, сделанных при проектировании.