"Спутник V" разлетается по миру

"Спутник V" разлетается по мируКомментарии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов поставить Евросоюзу 100 млн доз вакцины "Спутник V" во втором квартале 2021 года при условии одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) и после завершения основной части массовой вакцинации населения в России.
Отмечается, что заявка на получение разрешения на экстренное применение вакцины "Спутник V" в ЕС была подана РФПИ 22 декабря.
"Спутник V" зарегистрирован в 15 странах.
Одной из первых одобривших применение российской вакцины стала Сербия. В пятницу в Белград прибыла новая партия "Cпутник V".
По словам министра инноваций республики Ненада Поповича, Сербия нацелена на скорейший запуск у себя производства "невероятной" российской вакцины.
В то же время на другом континенте, в Боливии принимали первую партию "Cпутник V". За разгрузкой в аэропорту Ла-Паса лично наблюдал президент страны Луис Арсе.
Также первую партию российской вакцины ожидают в пятницу в Алжире, где уже в субботу начнется кампания по вакцинации.
В то же время стало известно, что Украина не планирует регистрацию "Спутника V". Комитет Рады поддержал запрет российских вакцин на своей территории. Об этом сообщила депутат Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.
"Комитет учёл нашу поправку — запретить на Украине вакцины, разработанные страной-агрессором. "Спутник V" и Россия не будут ставить свои сомнительные эксперименты на украинцах", — написала она.
В конце прошлого года Украина заключила контракт на поставку около 2 млн доз китайской вакцины Sinovac Biotech, а также ожидает поставки препарата по программе COVAX.