"Война вакцин": ЕС может заблокировать экспорт препарата в Великобританию

Европейский союз может приостановить экспорт производимой в Бельгии вакцины BioNTech/Pfizer в Великобританию. Об этом сообщают журналисты британского издания The Independent, в чьих руках оказалось письмо главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции. Это может стать своего рода ответом на задержки поставок в ЕС препарата британско-шведской компании AstraZeneсa.

Производитель, объясняя отставание от графика на два месяца, ссылается на технические проблемы с изготовлением основного компонента вакцины. Но в Брюсселе подозревают, что AstraZeneca могла продать зарезервированные для ЕС запасы другим странам, в частности Соединенному Королевству. Ведь, несмотря на заявления о трудностях с производством, компания гарантировала сохранить в полном объеме поставки в Великобританию, с которой контракт был заключен раньше, чем с Евросоюзом.

В итоге, в 1-м квартале 2021 года AstraZeneсa сократит поставки в ЕС на 67%. В пятницу станут известны результаты проверки завода компании в Бельгии, проведенной местными органами здравоохранения по запросу Европейской комиссии.

The Independent приводит следующую цитату из оказавшегося в распоряжении редакции письма Мишеля, где тот отмечает, что блок изучает "все законные пути" и возможные "чрезвычайные меры, чтобы наладить эффективное производство вакцины и обеспечить ей население". Одно из предложений - в случае необходимости, заблокировать экспорт препарата BioNTech/Pfizer в Великобританию: всего Лондон заказал 40 млн доз препарата. Свое предложение глава Евросовета направил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Тем временем, вопросы к вакцине AstraZeneca появились в Германии. Экспертная комиссия ФРГ не рекомендовала ее гражданам старше 65 в связи с недостатком данных о том, какой иммунный ответ препарат вызывает у граждан этой возрастной категории. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял об уверенности медиков и ученых королевства в качестве вакцины.

К настоящему времени прививку сделали около 13% британцев и только 2% граждан ЕС. Некоторые исследователи считают, что такими темпами европейцам удастся сформировать коллективный иммунитет от COVID-19 лишь к октябрю, тогда как жителям Соединенного Королевства - уже к середине июля.