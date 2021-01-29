"Пробный мандат" для спикера: Италия в ожидании нового правительства

Спикер нижней палаты парламента Италии Роберто Фико получил о президента Серджо Маттареллы так называемый "пробный мандат" на формирование правительства. Ему поручено изучить условия для создания кабмина, который будет пользоваться поддержкой парламентского большинства.

Для Фико это уже второй подобный мандат. В 2018 году он получил его после выборов, когда ни одна коалиция не набрала достаточного числа голосов для формирования большинства.

Очередной политический кризис в Италии связан с утерей правящей коалицией в составе "Движения 5 звезд" и Демократической партии абсолютного большинства в Сенате. Случилось это после выхода из нее небольшой партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци. В результате в отставку подал премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Три кризиса: в здравоохранении, в обществе и в экономике - требуют немедленных мер со стороны правительства, поэтому правильно в скором времени возродить правительство с адекватной парламентской поддержкой Серджо Маттарелла президент Италии

"Движение" и Демпартия заявили о поддержке кандидатуры Конте во главе нового правительства. Ренци дал понять, что не поддержит бывшего премьер-министра хотя и не исключает возвращения своей партии в коалицию.

Свой план по формированию правительства Роберто Фико должен представить президенту 2 февраля.