Политический кризис в Италии на фоне пандемии

Руководство Евросоюза меньше всего хотело видеть в разгар пандемии ещё один политический кризис в Италии. Отставка премьер-министра Джузеппе Конте ставит под вопрос способность страны эффективно использовать деньги, выделяемые Брюсселем на преодоление последствий нашествия Covid-19. Первый проект таких расходов уже был одобрен национальным парламентом, но многие детали по-прежнему отсутствуют.

«Мы ожидаем, что эта работа будет продолжена, - сказал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. - В любом случае, Италия является крупнейшим получателем средств на восстановление. Весь политический спектр заинтересован в том, чтобы подготовительная была работа выполнена, и чтобы Италия была готова начать получение этих денег".

Наиболее вероятным сценарием является возвращение Конте на премьерский пост на третий срок, однако новые выборы могут стать помехой для восстановления, поэтому их их мало кто хочет. Итальянский социал-демократ из Европарламента уверяет уверяет, что в стране заложена основа для успешного возвращения общества и экономики к нормальной жизни:

«Что бы ни случилось в ближайшие дни, мы не собираемся начинать с нуля, - сказала Ирена Тинали. - Мы уже реализовали некоторые реформы. Мы знаем, как ускорить процесс реализации. Мы понимаем, что это будет для нас большим вызовом».

Кризис в Италии вызывает раздражение у политиков из так называемых "бережливых" стран, которые с самого начала неохотно относились к идее общего заимствования денег, необходимых для общего же восстановления.

«Это деньги налогоплательщиков, их заработали европейские граждане, - сказал австрийский правоцентрист Лукас Мандл. – Поэтому нужно контролировать выделение этих денег в каждом конкретном случае, чтобы их тратили как можно рачительнее».

То, насколько эффективно распорядится этими деньгами Италия, может создать или наоборот подорвать доверие ко всему к европейскому проекту.