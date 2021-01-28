Потери голландского университета и программы Erasmus после «брексита»

Утрехтский университет в Нидерландах, как никакой другой, притягивает к себе иностранных студентов, которые составляют около 10% от 36 тыс зачисленных. Сейчас в его кампусе необычно тихо, потому что пандемия коронавируса вынудила многих учащихся и преподавателей остаться дома. Но было другое событие, ослабившее международный статус Утрехта: это решение Великобритании выйти из Евросоюза и программы академического обмена Erasmus +.

В результате многим студентам, например 22-летней Терезе Фляйц из Германии, пришлось отменить краткосрочные поездки на лекции и семинары в Соединенное Королевство:

"Лично для меня большая потеря то, что после «брексита» я больше не могу ездить туда по программе Erasmus. В английских университетах очень хорошие факультеты экономики, которую я изучаю, и теперь они мне не доступны. А ведь я всегда считала само собой разумеющимся, что я могу запросто поехать куда угодно в Европе".

Стоимость обучения и проживания в Великобритании станет слишком высокой для многих европейских студентов, которые до сих пор пользовались финансовой помощью по программе Erasmus. Молодым британцам станет сложнее получать студенческие визы в страны Евросоюза. А все они больше не будут участовать в одной из самых успешных программ 28 стран-членов ЕС, которая помогла сформировать европейское самосознание более 10 миллионов человек после 1987 года.

Об этом сожалеет председатель Студенческой сети Erasmus Имке Гревен из Нидерландов:

"Программа Erasmus плюс всегда объединяла юношей и девушек со всей Европы, включая Соединённое Королевство, поддерживала их и на союзном уровне и в местных университетах. Нам были всегда и всюду рады, откуда бы мы ни приехали. Всё это отлично работало, и мне трудно понять, зачем выходит из того, что так прекрасно для учащихся".

После того, как Великобритания стала закрываться, Нидерланды могут быть ещё более привлекательными для иностранных студентов. Недавнее исследование показало, что половина людей, желающих получить степень по английскому языку, выберет в качестве альтернативы Нидерланды.

Объясняет пресс-секретарь голландской организации по интернационализации образования Йерун Винен:

"Это в основном связано с высоким качеством наших программ в Нидерландах, где хорошо говорят по-английски, и с наличием множества учебных программ на английском языке".

Правительство Великобритании объявило, что программа Erasmus, по которой до сих пор обучалось около 18 тыс британских студентов в год, будет заменена в сентябре другой схемой, названной в честь английского математика Алана Тьюринга. Однако в Утрехте и других европейских университетах считают, что несмотря на “брексит”, по-прежнему силён дух просветителя Северного Возрождения Эразма Роттердамского, который дал своё имя программе. А со временем удастся наладить академическое сотрудничество между учебными учреждениями по обе стороны Ла-Манша, включая взаимное предоставление стипендий.