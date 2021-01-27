В Европе вспоминали жертв Холокоста

Директор музея Освенцима Петр Цивинский возложил венок к Мемориалу Биркенау в честь Международного дня памяти жертв Холокоста . Скромность церемонии обусловлена ограничительными мерами в Польше в связи с пандемией.

В Бундестаге по этому случаю прошла специальная парламентская сессия, проводимая с 1996 года.

В дни поминовения всегда призывают к ответственности, но несем ли мы ее? Здесь антисемитизм и ксенофобия вновь проявляются открыто, безудержно, даже с готовностью прибегнуть к насилию. Еврейские организации должна защищать полиция, евреи скрывают кипу, скрывают свою идентичность Вольфганг Шойбле Председатель бундестага

На церемонии в Европейском парламенте оперная певица Ханна Бардош исполнила традиционную песню на идише.

Президент Давид Сассоли назвал акт памяти своим долгом.

То, что случилось в том концентрационном лагере и на всех других фабриках смерти, разбросанных по всей Европе, накладывает на нас ответственность и налагает на нас обязательство хранить и оберегать память Давид Сассоли председатель Европарламента

Лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. В нем были убиты более 1,1 млн человек, подовляющее большинство из них были евреями. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.